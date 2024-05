ΠτΔ: «Καθήκον μας απέναντι στην ιστορία και τις μελλοντικές γενιές να υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη»

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, EUI, όπου, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου «The State of the Union 2024», πήρε μέρος σε ανοικτή συζήτηση με θέμα «μια νέα εποχή: διαμορφώνοντας το μέλλον μέσω των ευρωπαϊκών αξιών». Στην συζήτηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, Ρεμπέλο ντε Σόουζα, με τον συντονισμό του δημοσιογράφου των Financial Times Χένρι Φόι και παρέμβαση μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου.