Σακελλαροπούλου: Η ισότητα των φύλων παραμένει μια ανοιχτή και απαιτητική πρόκληση

«Η ισότητα των φύλων παραμένει μια ανοιχτή και απαιτητική πρόκληση τόσο για τους πολιτικούς θεσμούς, όσο και για την Κοινωνία των Πολιτών» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε διάλεξή της στο Κολέγιο της Ευρώπης, με θέμα «Ισότητα των Φύλων και Δημοκρατία», στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσαν το Κολέγιο της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό φεμινιστικό think tank Gender Five Plus, στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων προς τιμήν της Ευρωπαίας δικηγόρου και ακτιβίστριας, Eliane Vogel-Polsky.