Στην Ουάσιγκτον ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Απόψε η συνάντηση με Μπάιντεν - Η πρόταση της Αθήνας για τα F-35

«Καλωσορίσατε πρωθυπουργέ! Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα τον υποδέχτηκε στην Ουάσιγκτον και το Blair House, στο οποίο κυματίζει η ελληνική σημαία. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για μια επιτυχημένη επίσκεψη» ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα ανεβάζοντας στο twitter φωτογραφίες από την υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον.

Καλωσορίσατε @PrimeministerGR! @USAmbassadorGR Tsunis welcomed him to Washington DC and to the Blair House - over which the Greek flag is flying. We wish you well for a successful visit! pic.twitter.com/nuzzMHV97u