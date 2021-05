Συνάντηση Δένδια με τον Παλαιστίνιο πρέσβη - Tηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ

Συναντήθηκα με τον Παλαιστίνιο Πρέσβη Marwan E.Toubassi στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή - I met with Palestinian Ambassador Marwan E.Toubassi @GreeceMFA . Recent regional developments in focus. pic.twitter.com/L81OZS5EuS

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Σάμεχ Σούκρι (Sameh Shoukry), πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου S.Shoukry, συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή - I spoke by phone to #Egypt FM S.#Shoukry. Focus on recent developments in the region. pic.twitter.com/3akDI2nT0J