Η Σοφία Βέμπο, ο Κωνσταντίνος Βήτα και οι «Αγγελοι του Μόραλη» ταξιδεύουν στη Νέα Υόρκη

Το νεοσύστατο GRis Festival παρουσιάζει τον πλούτο του ελληνικού πολιτισμού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από την Παρασκευή 12 Απριλίου έως την Κυριακή 21 Απριλίου 2024.

Της Χρύσας Κακιώρη

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προώθηση της ελληνικής τέχνης και πολιτισμού, με συναρπαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εμφανίσεις αλλά και μια ξεχωριστή ημερίδα με τη συνεργασία καταξιωμένων Πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ φέρνει μια ευρεία γκάμα εκδηλώσεων, όπως η Η θεατρική παράσταση «Sophia Vembo – I remember you» σε σκηνοθεσία Γιώργου Στάμου διατρέχει την πορεία της μεγάλης καλλιτέχνιδας και περιγράφει ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα της ζωής της, θα παιχτεί στο Hellenic Cultural Center NYC.

Δύο ξεχωριστοί μουσικοί, ο Κωνσταντίνος Βήτα και ο Νίκος Πατρελάκης με καινούργια μουσική που έγραψαν από κοινού και πρωτότυπα βίντεο, εξερευνούν την ηλεκτρονική μουσική παρουσιάζοντας μια ποιητική περιήγηση στην Ελλάδα, ένα «road movie» που διατρέχει τη φύση και τις πόλεις της χώρας. Θα παρουσιαστεί στο The Forum at Columbia University.

O Χρήστος Ραφαηλίδης με τους Manhattan Vibes ένα συγκρότημα με εξαιρετική προσέγγιση στα κρουστά θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες συνθέσεις τους, που μεταφέρουν το Ελληνικό ταπεραμέντο στην διεθνή μουσική έκφραση.

Η χορευτική παράσταση Angelus Legatus οπτικά εμπνευσμένη από τους Άγγελους του Γιάννη Μόραλη, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους/γλύπτες του 20ού αιώνα, σε χορογραφία Πέννυς Διαμαντοπούλου θα παρουσιαστεί στο Manhattan Movement & Arts Center.

Ακόμη, η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «My Attention Is Not for Free - Alexandros Lambrovassilis» στο PI Art Center, το επιτυχημένο φολκ συγκρότημα Grey River & The Smoky Mountain, που έχει αφήσει ήδη το δικό του μουσικό αποτύπωμα, θα συνδυάσει μουσικά διάφορα αμερικανικά, ιρλανδικά και ευρωπαϊκά φολκ στοιχεία στο The Cutting Room.

Στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης, του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο Πανεπιστήμιο του Columbia, για την προώθηση καλλιτεχνικών και επιστημονικών δράσεων Ελλήνων στο εξωτερικό, μέσω της συνεργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης.

To GRis Festival δεν αποτελεί μόνο ένα φόρουμ για την προβολή της ελληνικής τέχνης και πολιτισμού, αλλά μια πλατφόρμα για την ανάδειξη των νέων ταλέντων και την προώθηση της διαπολιτισμικής ανταλλαγής μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών καλλιτεχνών.