Νέο εικονογραφημένο βιβλίο για τον Λέμι και τους Motοrhead κυκλοφορεί το καλοκαίρι

Νέο εικονογραφημένο μυθιστόρημα (graphic novel) που εξιστορεί τη ζωή του Λέμι Κίλμιστερ στους Motörhead πρόκειται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι μέσω της Z2 Comics.

Το εικονογραφημένο μυθιστόρημα με τίτλο «No Remorse: The Illustrated True Stories of Lemmy Kilmister and Motörhead» έχει μορφή προφορικής ιστορίας και περιλαμβάνει συνεισφορές από ροκ είδωλα όπως οι Ντέιβ Γκρολ, Όζι Όσμπορν, Λίτα Φορτ, Ντέιβ Ναβάρο, Λαρς Ούρλιχ και Slash.