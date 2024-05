Σημαντική ελληνική διάκριση στις Κάννες

Η 33λεπτη ταινία του Νίκου Κολιούκου «Το Χάος που άφησε πίσω της», μια ιστορία για την εξάρτηση και την αγάπη, απέσπασε βραβείο στο Επίσημο Διαγωνιστικό Σπουδαστικό Τμήμα.

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Ατμοσφαιρική, γεμάτη ευαισθησία και με ένα δίλημμα να κυριαρχεί, η ταινία «Το Χάος που άφησε πίσω της» του Νίκου Κολιούκου όχι μόνο έκανε διεθνή πρεμιέρα στην Κρουαζέτ, αλλά απέσπασε και μια σημαντική διάκριση στην κορυφαία κινηματογραφική γιορτή του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του δημιουργού κέρδισε το δεύτερο μεγάλο βραβείο του Επίσημου Διαγωνιστικού Σπουδαστικού Τμήματος του Φεστιβάλ Κανών, LΑ CINEF, εξ ημισείας με το «Out the Window Through the Wall», σε σκηνοθεσία Αζια Σεγκάλοβιτς.

Η ταινία του Κολιούκου επιλέχθηκε από 2.263 συμμετοχές νέων δημιουργών από όλο τον κόσμο και διαγωνίστηκε ανάμεσα σε άλλες 17.

«Το Χάος που άφησε πίσω της», μια ιστορία για την αγάπη και την εξάρτηση, για όλα αυτά που αγαπάς και για αυτά που θες να αφήσεις πίσω, εστιάζει σε δύο χαρακτήρες: στην Άννα, η οποία μεγαλώνει και νιώθει πως έχει μία τελευταία ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρό της- μια μουσική καριέρα στο Παρίσι- και στον αλκοολικό πατέρα της, που στέκεται εμπόδιο στο δρόμο της.

Με πρωταγωνιστές την Μαρίνα Σιώτου και τον Γιάννη Τσορτέκη, η ταινία γυρίστηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του Νίκου Κολιούκου και της πτυχιακής εργασίας της Αλεξάνδρας Ρίμπα (διεύθυνση φωτογραφίας) στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την φεστιβαλική της πορεία από το Σπουδαστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας, όπου απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την Μαρίνα Σιώτου.

Είναι, επίσης, υποψήφια για το Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας «Ίρις» 2024.