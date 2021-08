Τι αλλάζει στο Instagram από 30 Αυγούστου

Σύμφωνα με το The Verge, το Instagram αποφάσισε να επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να βάζουν εξωτερικά link στα Insta-stories. Αυτό σημαίνει ότι δε θα υπάρχει διαφορά μεταξύ απλών λογαριασμών, λογαριασμών με πάνω από 10.000 ακολούθους και verified λογαριασμών.

Το δημοφιλές social media βάζει τέλος στο swipe up που παραπέμπει τους χρήστες σε εξωτερικές σελίδες.

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου και όσοι επιθυμούν να ενσωματώσουν ένα link στα story τους, θα το κάνουν με το κατάλληλο sticker.

Instagram is retiring the swipe up https://t.co/s3kzM3iXkXpic.twitter.com/HS4r0lZV6X