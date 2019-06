Το Πεκίνο εκτόξευσε για πρώτη φορά πύραυλο από τη θάλασσα

Η Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος (CNSA) της χώρας ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε τον πύραυλο τεσσάρων τμημάτων Changzheng 11 (γνωστότερο ως Long March 11), ο οποίος μετέφερε σε τροχιά επτά εμπορικούς και μετεωρολογικούς δορυφόρους.

China's first seaborne space launch.! China launched a Long March-11 carrier rocket around 12:00 Beijing time on Wednesday in the Yellow Sea. (CCTV) pic.twitter.com/NtTVp74Ucs