Financial Times: Το γράφημα που δείχνει πόσο μεταδοτική είναι η νέα αφρικανική μετάλλαξη

Το ερώτημα εάν ένα πιο μεταδοτικό, πιο θανατηφόρο ή ακόμη και ανθεκτικό στα εμβόλια στέλεχος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κυρίαρχη παραλλαγή του κορωνοϊού, κρατά τους επιστήμονες και τους υγειονομικούς σε εγρήγορση.

«Έχει η Sars-Cov-2 έχει δοκιμάσει όλα της τα κόλπα; Θα έπρεπε να είσαι αρκετά υπερόπτης για να το πιστέψεις αυτό», είπε ο Gavin Screaton, επικεφαλής του τμήματος Ιατρικών Επιστημών του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο ιός αλλάζει συνεχώς: κάθε μετάλλαξη φέρνει νέα σφάλματα στη σειρά των 30.000 νουκλεοτιδίων που αποτελούν το γονιδίωμά του.

Συνήθως, αυτές οι μεταλλάξεις εξαφανίζονται, αλλά καθεμία «κουβαλά» τη μικρή πιθανότητα ο ιός να γίνει καλύτερος, επιτρέποντάς του πιθανώς να παράγει υψηλότερο ιικό φορτίο.

«Ο ιός πάντα αναζητά την επόμενη κίνησή του». Πριν από την κυκλοφορία του εμβολίου, ο ιός αντιμετώπιζε ένα «απλότερο ανοσοποιητικό τοπίο» στο οποίο σχεδόν όλοι ήταν ευαίσθητοι και «η μεταδοτικότητα ήταν η ευκολότερη νίκη», εξηγεί η Emma Hodcroft, εξελικτική γενετιστής στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας

Ο Francois Balloux, διευθυντής του University College London Genetics Institute, είπε ότι το R0 - ο αριθμός αναπαραγωγής σε έναν πλήρως εκτεθειμένο πληθυσμό - των ενδημικών κορωναϊών που κυκλοφορούσαν πριν από το Sars-Cov-2 ξεπέρασε το 7, μετά από δεκαετίες φυσικής επιλογής.

Καθώς η Delta έχει R0 μεταξύ 6 και 7 – που είναι υπερδιπλάσιο από αυτό του αρχικού στελέχους που προέκυψε από το Wuhan της Κίνας – η κυρίαρχη παραλλαγή μπορεί να μην έχει «πολλά περιθώρια για να γίνει πιο μεταδοτική βραχυπρόθεσμα», είπε.

Ο Balloux προέβλεψε ότι το Sars-Cov-2 θα έπεφτε σε ένα μοτίβο όπου «εξελίσσεται αργά γύρω από το ανοσοποιητικό σύστημα» κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας αντί για «συνεχή άλματα στη μεταδοτικότητα»

