Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο Samsung Galaxy Watch μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, σύμφωνα με έρευνα

Η Samsung Electronics Co., Ltd ανακοίνωσε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «Frontiers in Neurology». Η μελέτη έδειξε πως η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο Galaxy Watch θα μπορούσε να βοηθήσει ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο του Πάρκινσον να διαχειριστούν αποτελεσματικά την ορθοστατική υπόταση, μια μορφή χαμηλής αρτηριακής πίεσης που οφείλεται στα αγγεία που δεν συστέλλονται.