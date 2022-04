REZUM και HoLEP: Οι επαναστατικές τεχνικές για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη

Πρωτοποριακές τεχνικές αντιµετωπίζουν µε µεγάλη επιτυχία την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Για τις σηµαντικές αυτές εξελίξεις µιλά για πρώτη φορά στο real.gr ο Χειρουργός Ουρολόγος, Δρ. Παναγιώτης Βεβελογιάννης , Διευθυντής του Ιατρείου Ελάχιστα Επεµβατικής Χειρουργικής Προστάτη της Βιοκλινικής Αθηνών, ο οποίος πρωτοπορεί στην Ελλάδα, έχοντας εισαγάγει τις ελάχιστα επεµβατικές µεθόδους REZUM και HoLEP. Οπως µας λέει ο ίδιος, η θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας δεν θα πρέπει να αποτελεί ταµπού πλέον για κανέναν άνδρα. Οι νέες αυτές τεχνικές σέβονται τις ζωτικές λειτουργίες του άνδρα και έχουν καταστήσει την αντιµετώπιση του προστάτη υπόθεση λίγων ωρών.

Κύριε Βεβελογιάννη, εδώ και δύο χρόνια µε την οµάδα σας εφαρµόζετε µε απόλυτη επιτυχία τις πρωτοποριακές τεχνικές REZUM και HoLEP, αλλάζοντας τα δεδοµένα στην αντιµετώπιση του προστάτη στη χώρα µας. Ποιοι είναι οι στόχοι του Ιατρείου Ελάχιστα Επεµβατικής Χειρουργικής Προστάτη;

Μέχρι σήµερα εκατοντάδες συµπολίτες µας έχουν αντιµετωπιστεί µε επιτυχία για το πρόβληµα του προστάτη τους, κάνοντας χρήση των νέων διεθνών κατευθυντήριων γραµµών της Αµερικανικής και της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, όπου ελάχιστα παρεµβατικές τεχνικές αποτελούν πια τον χρυσό κανόνα στη θέση της απερχόµενης κλασικής διουρηθρικής εκτοµής.

Η οµάδα του Ιατρείου διαθέτει την εµπειρία και την κατάρτιση, καθώς διαχειρίζεται µία από τις µεγαλύτερες σειρές ασθενών πανελληνίως, όπως και τον κατάλληλο βιοϊατρικό εξοπλισµό αιχµής, ώστε να προσφέρει εξαιρετικά στατιστικά αποτελέσµατα, εφάµιλλα των κέντρων του εξωτερικού, στα πλαίσια της καλής ιατρικής πρακτικής διεθνώς. Είναι η πρώτη πιστοποιηµένη οµάδα από την Αµερικανική Εταιρεία Boston Scientific για τη διενέργεια των µεθόδων στην Αθήνα, εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα νέους ιατρούς στον χειρισµό αυτής της τεχνολογίας υψηλής εξειδίκευσης, που απαιτεί µεγάλη καµπύλη εκµάθησης στο εξωτερικό.

Μπορείτε να µας περιγράψετε τις νέες ελάχιστα παρεµβατικές τεχνικές που εφαρµόζετε;

Το REZUM είναι µια επαναστατική τεχνολογία, έχει την έγκριση της FDA, της AUA αλλά και τις πενταετείς µελέτες του καθηγητή Mc Vary µε εξαιρετικά αποτελέσµατα και είναι ενσωµατωµένο ήδη στα Εθνικά Συστήµατα Υγείας ευρωπαϊκών χωρών, ακόµη και σε δηµόσια νοσοκοµεία. Χρησιµοποιεί ενέργεια υδρατµών στοχευµένη µόνον στο πάσχον τµήµα του προστάτη που εµποδίζει την ούρηση, επιφέροντας µια σταδιακή συρρίκνωση, διατηρώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της Ουρολογίας τη στύση και την εκσπερµάτιση. Η διαδικασία διαρκεί λίγα µόνο λεπτά υπό την επήρεια απλής µέθης και ο ασθενής επιστρέφει στην καθηµερινότητά του σε µία ώρα. Μέθοδος απολύτως ασφαλής για αδένες έως 80 κυβικών, που χρησιµοποιεί, µε έναν θεµελιωδώς διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι γνωρίζαµε µέχρι σήµερα, τις θερµοδυναµικές ιδιότητες του ύδατος, επιφέροντας υποχώρηση της διάµεσης ζώνης και του µέσου λοβού του προστάτη που συνθλίβουν την ουρήθρα. Η αδυναµία της παλαιάς µεθόδου ως προς αυτά τα πλεονεκτήµατα καθώς και το γεγονός ότι αποτελούσε µια εργώδη και αιµορραγική επέµβαση που απαιτούσε νοσηλεία, λειτουργούσαν αποτρεπτικά για τον ασθενή στο παρελθόν να επισκεφθεί τον Oυρολόγο του.

Η HoLEP είναι η αντικαταστάτρια πλέον επέµβαση της παλαιάς µεθόδου TURIS διεθνώς. Χρησιµοποιεί το Holmium Laser ενδοσκοπικά για να εκπυρηνίσει µεγαλύτερους αδένες ανεξαρτήτως µεγέθους έως και 300 κυβικών, γεγονός αδύνατον κατά το παρελθόν, αποφεύγοντας το νυστέρι, τις αιµορραγίες, τις ακράτειες, τη νοσηλεία και, το κυριότερο, εκµηδενίζοντας την πιθανότητα επανεπεµβάσεων στο µέλλον λόγω της ριζικότητάς της. Προσαρµόζεται στην ανατοµία του κάθε άνδρα ξεχωριστά, επιτυγχάνοντας µια ήπια και ευγενική απώθηση του ιστού, ανώδυνα και αναίµακτα, χωρίς να τον απανθρακώνει και χωρίς να προκαλεί θερµικές βλάβες στους παρακειµένους ιστούς, όπως στα νεύρα που είναι υπεύθυνα για τη στύση και στον σφιγκτήρα µυ που είναι υπεύθυνος για την εγκράτεια, λόγω του απόλυτα ελεγχόµενου βάθους διείσδυσης της ακτίνος και της χαµηλής ενεργείας του Laser. Η σεξουαλική ζωή επανέρχεται λόγω της άρσης της δυσφορίας και της όλης διαταραχής που προκαλούσαν τα αποφρακτικά συµπτώµατα στον άνδρα. Ο ασθενής απελευθερώνεται αναίµακτα από το νοσοκοµείο λόγω της υψηλής αιµοστατικής ικανότητος του Laser σε διάρκεια ολίγων ωρών. Είναι η πιο µελετηµένη βιβλιογραφικά και αποτελεσµατική µέθοδος και εκτελείται ως επέµβαση εκλογής στο Τµήµα µας.

Ποιο είναι το µήνυµα που θα θέλατε να στείλετε στους άνδρες που έχουν το πρόβληµα;

Οι σύγχρονες αυτές τεχνικές αποτελούν τη νέα σελίδα στην ιστορία της Ελληνικής Ουρολογίας, έχοντας ενσωµατωθεί από διετίας ως επεµβάσεις ρουτίνας πλέον σε πληθώρα ασθενών στο Ιατρείο Ελάχιστα Επεµβατικής Χειρουργικής Προστάτη, οι οποίοι προσέρχονται λόγω της εµπιστοσύνης στην εµπειρία, στην κατάρτιση και πιστοποίησή µας µε άριστα αποτελέσµατα και ανακτώντας την ποιότητα ζωής τους.

Οι νέες θεραπείες θα πρέπει να διενεργούνται σε κέντρα υψηλής εξειδίκευσης, λόγω των τεχνολογικών τους απαιτήσεων αιχµής και της ανάγκης παρατεταµένης εκµάθησής τους και απόκτησης εµπειρίας σε κέντρα του εξωτερικού. Είναι σηµαντικό που είναι διαθέσιµες πλέον και στον Ελληνα ασθενή, διότι είναι εύκολες και προσιτές για αυτόν. Οι νέοι ιατροί θα πρέπει να εκπαιδεύονται υπεύθυνα στις νέες προσεγγίσεις, λόγω της πολυπλοκότητας διεξαγωγής τους.

“Ο κόσµος θα πρέπει να είναι προσεκτικός στην ενηµέρωσή του, να αναζητεί την πιστοποίηση και τη γνησιότητα και να επιλέγει την πιο προσφιλή µέθοδο για τον ίδιο, πάντα συµβουλευόµενος τον προσωπικό του Oυρολόγο.”

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του Τμήματος Ελάχιστης Χειρουργικής Προστάτη Βιοκλινικής στα τηλέφωνα : 6989933802 & 2106962600.

Διεύθυνση Βιοκλινικής Αθηνών: Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα.

Ιστοσελίδα: https://www.veveloyiannis.gr/

Info:

Ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης είναι Χειρουργός Ουρολόγος γεννημένος στο New Jersey Η.Π.Α, απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών ’79, κάτοχος BSc in Biochemistry από το University of Minnessota USA, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευμένος στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Μεταξά και στο New Jersey University of Medicine Hospital USA.

Είναι ειδικευμένος στην ενδοουρολογία, στην ενδοσκοπική χειρουργική προστάτου, καρκίνου της κύστεως και νεφρολιθιάσεως.

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο ατμού REZUM για τον προστάτη και αποκλειστικά πιστοποιημένος από την Boston Scientific Αμερικής, για την εκτέλεση της μεθόδου στην Αθήνα.

Έχει συμβάλει στην καθιέρωση του Holmium Laser για την θεραπεία του προστάτη, εφαρμόζοντας τη μέθοδο HoLEP ως επέμβαση εκλογής στην Αθήνα.

Είναι μέλος της Ελληνοαμερικανικής ιατρικής εταιρείας, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, του International College of Surgeons και του Hellenic Medical Society Of New York (KRIKOS).