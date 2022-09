Τένις: Τα ασύλληπτα ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ

Ο Ελβετός «έριξε αυλαία» σε μία τεράστια καριέρα, αριθμώντας 103 τίτλους (δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στην Open Era πίσω από τον Τζίμι Κόνορς με 109), πανηγύρισε 1.251 φορές (δεύτερο καλύτερο ρεκόρ πάλι πίσω από τον Κόνορς που είχε 1.274 νίκες), ενώ είδε μόνο τον Νόβακ Τζόκοβιτς να τον ξεπερνά σε συνεχόμενες εβδομάδες στο νο1 της ATP (310 έμεινε στην κορυφή ο King Roger και 373 ο "Νόλε").

Team Europe and Team World come together to celebrate @rogerfederer#LaverCuppic.twitter.com/LR3NRZD7Zo