Προγνωστικό σύστημα με πέντε εργαστηριακές παραμέτρους προβλέπει τη σοβαρή λοίμωξη COVID-19

Η επιστημονική εργασία με τίτλο «Early prediction of COVID-19 outcome using artificial intelligence techniques and only five laboratory indices» δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Clinical Immunology. Τη μελέτη στην οποία μετείχαν ερευνητές από δέκα διεθνή πανεπιστήμια, συντόνισαν οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Στυλιανή Κοκκόρη, Ευάγγελος Τέρπος και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) και ο Καθηγητής Παναγιώτης Αστερής από το Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.