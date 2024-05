Αίγυπτος - ΗΠΑ: Συμφωνία για προσωρινή ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα οι πρόεδροι των δύο χωρών, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και Τζο Μπάιντεν.

Η Παλαιστινιακή Αρχή συμφώνησε να σταλεί προσωρινά η βοήθεια μέσω του Κερέμ Σαλόμ, μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία για να ανοίξει εκ νέου η διάβαση της Ράφα, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA.

Το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας για τη Γάζα από την έναρξη του πολέμου έμπαινε στον θύλακα από την Αίγυπτο, είτε από τη Ράφα, είτε από την κοντινή διάβαση Κερέμ Σαλόμ, στα σύνορα με το Ισραήλ. Από τις 5 Μαΐου, ακριβώς προτού οι ισραηλινές δυνάμεις θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη διάβαση της Ράφα από την παλαιστινιακή πλευρά, δεν έχει περάσει κανένα φορτηγό με βοήθεια από τη Ράφα. Ελάχιστα μπήκαν από το Κερέμ Σαλόμ, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Οι πρόεδροι Σίσι και Μπάιντεν συμφώνησαν επίσης να εντείνουν τις διεθνείς προσπάθειες για να επιτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες και να τερματιστεί «η παρατεταμένη ανθρώπινη τραγωδία που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός», καταλήγει η ανακοίνωση.

#Egypt and #US agreement to temporarily bring aid into #Gaza Strip through #KeremShalom Crossing, based on Egypt's keenness to alleviate the shortage of aid until #Israel withdraws from the vicinity of #Rafah crossing it returns to normal operation according to an agreed-upon… pic.twitter.com/htDs7LkzFM