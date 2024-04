Ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τις κεντρικές ΗΠΑ - Τουλάχιστον 5 νεκροί

Ο κυβερνήτης της Οκλαχόμας, ο Κέβιν Στιτ, επιβεβαίωσε χθες Κυριακή τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην πολιτεία του.

Γυναίκα σκοτώθηκε στη μικρή πόλη Σάλφουρ, που υπέστη βαρύ χτύπημα, ανέφερε ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Φωτογραφίες και βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν δεκάδες σπίτια εντελώς κατεστραμμένα και οχήματα που μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες μετάλλων.

Εκατό και πλέον χιλιόμετρα από εκεί, στη Χόλντενβιλ, τουλάχιστον άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως το ένα από τα θύματα ήταν νήπιο τεσσάρων μηνών.

