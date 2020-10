Δεύτερος γερουσιαστής που είχε παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο γνωστοποίησε ότι βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-Reuters

Όπως και ο γερουσιαστής Μάικ Λι, ο πρώτος που ανακοίνωσε πως μολύνθηκε από τον κορωνοϊό, ο Τίλις είναι μέλος της επιτροπής δικαστικών υποθέσεων της Γερουσίας, που θα πρέπει να εγκρίνει τον διορισμό της Έιμι Κόνι Μπάρετ προτού διεξαχθεί ψηφοφορία στην ολομέλεια. Αρκετά μέλη της επιτροπής παρέστησαν στην εκδήλωση το Σάββατο.

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Νοτρ Ντέιμ, ο Τζον Τζένκινς, που παρέστη επίσης στην εκδήλωση, ανακοίνωσε επίσης ότι διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί.

Παράλληλα και η πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κελιάν Κονγουέι έκανε γνωστό πως έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό και τέθηκε σε απομόνωση.

«Τα συμπτώματά μου είναι ήπια (ελαφρύς βήχας) και νιώθω καλά. Άρχισε διαδικασία καραντίνας, σε συνεννόηση με γιατρούς», ανέφερε η Κονγουέι μέσω Twitter.

Tonight my COVID-19 test came back positive. I’m following the recommendations of my doctor. Thankfully, I have no symptoms and feel well. COVID is a very contagious virus. If you were exposed or start to display symptoms, please call your doctor, self-isolate, and get tested. pic.twitter.com/fwc826dkvQ