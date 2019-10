Εικόνες-σοκ: Νεκροί 6 Τούρκοι, μεταξύ τους ένα μωρό, από ρουκέτες σε παραμεθόρια πόλη

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ten month old baby died as a result of pkk mortar attack

Ο τουρκικός στρατός εντόπισε και εξουδετέρωσε τους μαχητές του PKK και του YPG που στοχεύουν Τούρκους πολίτες, σημείωσε σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, μετά τις επιθέσεις.

«Η τρομοκρατική οργάνωση PKK/PYD-YPG διέπραξε άλλον ένα ειδεχθές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας σήμερα. Σκότωσαν (τουλάχιστον) δύο αμάχους, μεταξύ αυτών ένα μωρό, σε μια επίθεση με οβίδες εναντίον της Ακτσακαλέ, μιας τουρκικής πόλης στα σύνορα με τη Συρία», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σε μήνυμά του στο Twitter.

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες των PKK/PYD-YPG, που σκότωσαν αθώους πολίτες σήμερα και κατέστρεψαν τις θέσεις τους», προσέθεσε το υπουργείο.

Την ίδια ώρα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε πλήγματα εναντίον της συνοριακής πόλης Νουσαϊμπίν, όπως γνωστοποίησε το γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας Μαρντίν.

Civilian casualties in #Tal_Abyad hospital as a result of #Turkish planes airstrikes on the city of Tal Abyad. pic.twitter.com/0KmV5L29JX