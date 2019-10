Οι Τούρκοι σφυροκοπούν τους Κούρδους στη Συρία - Ο Ερντογάν απειλεί την Ευρώπη: Θα σας στείλουμε 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες

Υπερασπιζόμενος την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία μετά από το κύμα διεθνούς κριτικής, υπογράμμισε ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα στηρίξει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, αντιμετωπίζοντας τον έλεγχο των Κούρδων, στα βορειοανατολικά της χώρας.

“Hey European Union, if you call this operation as invasion, then we could just open the gates and send 3.6 million Syrian refugees into Europe”

