Ερντογάν υπέρ Πούτιν: «Ας πρόσεχαν οι Ευρωπαίοι...»

Ταυτόχρονα επέκρινε την πολιτική κάποιων δυτικών χωρών, χωρίς να τις κατονομάσει, χαρακτηρίζοντας προκλητική τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία, ενώ την ίδια ώρα, υπεραμύνθηκε για τη στάση που κρατά η Τουρκία απέναντι στη Ρωσία κάνοντας λόγο για ισορροπημένη πολιτική.

«Όσο προσπαθείτε να κάνετε έναν τέτοιο πόλεμο με προκλήσεις απέναντι στη Ρωσία, δεν πρόκειται να έχετε αποτελέσματα» διεμήνυσε ο Ερντογάν από το Βελιγράδι, τονίζοντας: «λέω σε όσους υποτιμούν τη Ρωσία, κάνετε λάθος».

Going out of his way to prop up imperialist Putin=Erdogan has more imperialist moves of his own planned. His "peacemaker" profile is just a distraction. https://t.co/xaQRISHpYF