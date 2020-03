Φον ντερ Λάιεν: «Μάλλον πριν το φθινόπωρο» θα έχουμε εμβόλιο για τον κορωνοϊό

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Όπως δήλωσε "η ΕΕ τους διαθέτει ως και 80 εκ.Ευρώ και ελπίζω ότι με αυτή τη βοήθεια θα μπορέσουμε να έχουμε ένα εμβόλιο στην αγορά μάλλον πριν από το φθινόπωρο".

"Αυτό θα μπορούσε να σώσει ζωές στην Ευρώπη και παρομοίως στον υπόλοιπο κόσμο". Κάλεσε δε τους πολίτες να βοηθήσουν τις προσπαθειές της ΕΕ μένοντας στο σπίτι και μειώνοντας τις επαφές με άλλους.

The @EU_Commission works around the clock to address the coronavirus. The EU:

??brings home EU citizens stranded outside the ????

??supports companies+people who risk losing their jobs

??accelerates & funds research to develop vaccines

??works w/ industry & govs on more equipment pic.twitter.com/hJURqecjC7