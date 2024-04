Γάζα: Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν

Η μητέρα του, η Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, έχει ξεκινήσει εκστρατεία για την απελευθέρωση του γιου της, ο οποίος απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova, ένας από τους στόχους της Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου.

Hersh Goldberg Polin is ALIVE!

??

Hamas monsters released a new video of him.

I am showing only the initial part (excluding all the vile propaganda they made him say)

Let's go get him! pic.twitter.com/oPSApfzLCB