Για «επικίνδυνη κλιμάκωση» μιλά ο ΥΠΕΞ του Ιράν Τζαβάντ Ζαρίφ μετά τον θάνατο Σουλεϊμανί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Η πολιτική ηγεσία του Ιράν αναφέρεται συχνά σε χώρες και δυνάμεις που εναντιώνονται στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής με τους όρους «μέτωπο της αντίστασης» ή «η αντίσταση».

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.

The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.