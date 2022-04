H Mόσχα απειλεί το Λονδίνο: Mην παροτρύνετε το Κίεβο να χτυπήσει ρωσικό έδαφος γιατί θα υπάρξει «ανάλογη απάντηση»

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Τζέιμς Χίπι, είναι απολύτως νόμιμο η Ουκρανία να πλήττει τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού και τις προμήθειες καυσίμων.

Ο Βρετανός υπουργός παραδέχθηκε ότι τα όπλα που η διεθνής κοινότητα παρέχει τώρα έχουν βεληνεκές που μπορούν να πλήξουν στόχους στη Ρωσία.

Ο Τζέιμς Χίπι, μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ρωτήθηκε αν είναι αποδεκτό «τα όπλα μας να χρησιμοποιούνται εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων από τους Ουκρανούς».

"Entirely legitimate" for Western weapons to be used by Ukrainian forces to strike Russian soil, says UK Defence Minister James Heappey

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has accused Nato of engaging in proxy warhttps://t.co/yFtLfktqfv