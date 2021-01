ΗΠΑ: Και επισήμως πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν - Το Κογκρέσο επικύρωσε τη νίκη του

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Το σώμα αρχικά απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία την προσπάθεια συμμάχων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσουν την κύρωση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στην πολιτεία Αριζόνα, απορρίπτοντας την ένσταση με 93 ψήφους έναντι 6.

Ακολούθησε η επίσης με συντριπτική πλειοψηφία επικύρωση της εκλογή στη πολιτεία της Πενσυλβάνια όπου οι γερουσιαστές υπερψήφισαν με 92 υπέρ και 7 κατά.

BREAKING: Vice President Pence announces the 306-232 Electoral College vote count after hours of debate, officially affirming Joe Biden and Kamala Harris as the winners of the election https://t.co/wTKxzqAo9Upic.twitter.com/tFW58tANA4