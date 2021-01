Εισβολή στο Καπιτώλιο - Δραματικές ώρες στις ΗΠΑ: 4 οι νεκροί - Δεκάδες συλλήψεις

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Sputnik

Πρόσθεσε ότι 52 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την πολιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Το χρονικό της εισβολής οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Εκατοντάδες υποστηρικτές του Τραμπ μετά την ομιλία του στο συγκεντρωμένο πλήθος έσπασαν τα κιγκλιδώματα που περιβάλλουν το Καπιτώλιο και εισέβαλαν στο κτίριο, όπου συνεδρίαζε το Κογκρέσο για την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον και από τις γειτονικές πολιτείες της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ κινητοποιούνται σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα υπό το πρίσμα της εξέγερσης διαδηλωτών, υποστηρικτών του προέδρου Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

Αυτή η ανάπτυξη των ένοπλων ενισχύσεων ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο, καθώς και από τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Βιρτζίνια, Ραλφ Νόρθαμ και τον κυβερνήτη του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον με 1.100 μέλη της κλήθηκε να υποστηρίξει την επιβολή του νόμου.

Πολλοί αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στο Καπιτώλιο. Τουλάχιστον ένας έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο όπως αναφέρει το CNN.

Νωρίτερα, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε εκτάκτως συνεδρίαση που είχε σκοπό να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές μετά την εισβολή διαδηλωτών οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να πραγματοποιήσουν πορεία στην Ουάσινγκτον στο περιθώριο αυτής της επίσημης συνεδρίασης. Αφότου άκουσαν την ομιλία του, μερικοί διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Κογκρέσο, παραβίασαν οδοφράγματα, και η αστυνομία διέταξε την εκκένωση αρκετών κτιρίων.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο C-SPAN δείχνουν να πέφτουν δακρυγόνα μέσα στο κτίριο του Καπιτώλιου.

Ο πυροβολισμός γυναίκας μέσα στο Καπιτώλιο

Γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό μέσα στο Καπιτώλιο και τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθoς.

Η στιγμή που γυναίκα τραυματίζεται στον λαιμό από πυρά καταγράφεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter. Σύμφωνα με το CNN πυροβολήθηκε στο στήθος ή τον λαιμό. Δεν είναι σαφές αν είναι εργαζόμενη ή διαδηλώτρια, αλλά εικασίες λένε ότι πυροβολήθηκε από δυνάμεις ασφαλείας.

critically injured inside the Capitol building , as confirmed by CNN

Εκενώθηκαν τα κτίρια

Κτίρια του Κογκρέσου εκκενώθηκαν από την αστυνομία, λόγω των διαδηλώσεων υποστηρικτών του Τραμπ.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου διέταξε το προσωπικό του Κογκρέσου να απομακρυνθεί από το κτίριο Cannon καθώς και από άλλα που βρίσκονται περιμετρικά του Καπιτωλίου λίγο μετά τη λήξη μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

PHOTOS: Trump supporters force lockdown of Capitol in Washington after entering building https://t.co/CXWBhNKhRa pic.twitter.com/WFUgaMYxoj

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν κατά της επικύρωσης από τους εκλεγμένους του Κογκρέσου της νίκης του Δημοκρατικού αντιπάλου του, που πραγματοποιείτο εκείνη την ώρα στο Καπιτώλιο.

«Μόλις έφυγα από το γραφείο μου στο Cannon εξαιτίας μιας κοντινής απειλής. Τώρα βλέπουμε διαδηλωτές να επιτίθενται στην αστυνομία του Καπιτωλίου», έγραψε στο Twitter η Ρεπουμπλικανή εκλεγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Μέις.

Διαδηλωτές υπέρ του Ρεπουμπλικανού παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

BREAKING: Protesters have made their way INSIDE the United States Capitol

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ενώπιον υποστηρικτών του που πανηγύριζαν ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 κάνοντας λόγο για εκτεταμένη εκλογική νοθεία, μόλις δύο εβδομάδες πριν αναλάβει καθήκοντα στον Λευκό Οίκο ο εκλεγμένος πρόεδρος Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

"Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ", δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που χρηματοδοτήθηκε από εκστρατεία στην περιοχή του πάρκου Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι "εκατοντάδες χιλιάδες" άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. "Θα σταματήσουμε την κλοπή", δήλωσε.

"Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές και τις κερδίσαμε ευρέως", είπε, πέρα από κάθε πραγματικότητα και παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων που να υποστηρίζουν την υπόθεση της εκλογικής απάτης.

Τα επεισόδια

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν με σπρέι πιπεριού νε εμποδίσουν την εισβολή και υπήρξε μεγάλη ένταση, ενώ οι οπαδοί του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου έφθασαν στα σκαλιά του Καπιτωλίου και στη συνέχεια εισέβαλαν στο κτίριο.

Το μέλος της Γερουσίας Ιλέιν Λούρια, από τη Βιρτζίνια είπε ότι "οι υποστηρικτές του προέδρου προσπαθούν με τη βία να εισέλθουν στο Καπιτώλιο και μπορώ να ακούσω ήχους που ακούγονται σαν πολλαπλοί πυροβολισμοί" είπε η γυναίκα.

Οπαδοί του Τραμπ κρατώντας αμερικανικές σημαίες και μπάνερ με συνθήματα υπέρ του Τραμπ σκαρφάλωσαν σε σημεία όπου υπήρχαν κάμερες για να εγγράψουν την τελετή ορκωμοσίας του Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN