Ισραηλινός στρατός: Ξεκίνησαν και πάλι οι επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Η ισχύς της συμφωνίας των δυο πλευρών εξέπνευσε στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ανακοινωθέν με το οποίο γνωστοποίησε πως «ξαναρχίζει τη μάχη εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας».

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.

The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R