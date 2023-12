Νew York Times: Το Ισραήλ γνώριζε έναν χρόνο νωρίτερα πως η Χαμάς σχεδίαζε επίθεση άνευ προηγουμένου

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών είχε στα χέρια της έγγραφο έκτασης περίπου 40 σελίδων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο οποίο περιγραφόταν λεπτομερώς, σημείο προς σημείο, επίθεση όπως αυτή στην οποία προχώρησαν μέλη του στρατιωτικού της βραχίονα, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, την 7η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κάπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, κατά το ρεπορτάζ.

Το έγγραφο, που κυκλοφορούσε στους κύκλους της ισραηλινής κατασκοπείας με την κωδική ονομασία «Jericho Wall» («Τείχος της Ιεριχούς»), δεν διευκρίνιζε το πότε θα εξαπολυόταν η επίθεση, ωστόσο περιείχε συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα υφίσταντο κορεσμό τα μέτρα ασφαλείας του Ισραήλ για να γίνουν κατόπιν έφοδοι σε στρατιωτικές βάσεις και πόλεις.

