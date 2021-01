Και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ ο Μπάιντεν - «Συντεταγμένη μετάβαση» υπόσχεται ο Τραμπ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Το σώμα αρχικά απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία την προσπάθεια συμμάχων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσουν την κύρωση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στην πολιτεία Αριζόνα, απορρίπτοντας την ένσταση με 93 ψήφους έναντι 6.

Ακολούθησε η επίσης με συντριπτική πλειοψηφία επικύρωση της εκλογή στη πολιτεία της Πενσυλβάνια όπου οι γερουσιαστές υπερψήφισαν με 92 υπέρ και 7 κατά.

BREAKING: Vice President Pence announces the 306-232 Electoral College vote count after hours of debate, officially affirming Joe Biden and Kamala Harris as the winners of the election https://t.co/wTKxzqAo9U pic.twitter.com/tFW58tANA4

Ο Τραμπ παραδέχεται τη λήξη της θητείας του, υπόσχεται «συντεταγμένη μετάβαση»

Ο Τραμπ παραδέχεται ότι η προεδρική του θητεία έχει τελειώσει και υπόσχεται «συντεταγμένη μετάβαση», σύμφωνα με ανακοίνωση στον λογαριασμό του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Twitter.

«Αν και διαφωνώ πλήρως με το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, και τα γεγονότα με επιβεβαιώνουν, ωστόσο θα υπάρξει συντεταγμένη μετάβαση στις 20 Ιανουαρίου». «Πρόκειται για την λήξη μίας από τις καλύτερες πρώτες προεδρικές θητείες και δεν είναι παρά η αρχή του αγώνα μας για να δώσουμε πίσω στην Αμερική το μεγαλείο της».

