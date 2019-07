Κατά των πολέμων σε Αφγανιστάν, Ιράκ και Συρία βετεράνοι των ΗΠΑ – Τι έδειξε δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση δόθηκε στη δημοσιότητα την ώρα που αμερικανοί απεσταλμένοι και οι Ταλιμπάν διεξάγουν εντατικά ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενο για να τερματιστεί η σύρραξη, στην οποία η Ουάσινγκτον ενεπλάκη λίγο καιρό μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον.

64% of veterans said the Iraq War wasn’t worth fighting, considering the costs versus the benefit to the U.S., and more than 50% think the same about the war in Afghanistan, according to @pewresearch. https://t.co/Q9ym8VaWXG