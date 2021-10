Κατέρρευσε στη Ρώμη μέρος ιστορικής μεταλλικής γέφυρας εξαιτίας πυρκαγιάς - ΒΙΝΤΕΟ

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για την κατάσβεση της φωτιάς. Διαπιστώθηκε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά το Πόντε ντι φέρο υπέστη σοβαρές ζημιές και κεντρικό του τμήμα κατέρρευσε.

The tragic moment when Rome’s “Ponte di Ferro” or “iron bridge” broke apart in flames early this morning. Built in 1860s, it was iconic. Luckily no injuries. It’s thought gas canisters in shacks beneath could be to blame but could also be electric cables. pic.twitter.com/GWbMpvhznU