Κορωνοϊός: Στους 2.592 οι νεκροί στην Κίνα - 161 νέα κρούσματα και δύοι νέοι θάνατοι στη Ν. Κορέα

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Sputnik

Η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας έκανε επίσης λόγο για 409 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα τις προηγούμενες 24 ώρες, στην συντριπτική πλειονότητά τους στη Χουμπέι, κάτι που αυξάνει σε τουλάχιστον 77.150 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τον κοροναϊό. Πάντως, ο αριθμός τους είναι μειωμένος από τα 649 κρούσματα που καταγράφηκαν το Σάββατο.

Hubei Province, the epicenter of the novel #coronavirus outbreak, reported 398 new confirmed cases of the virus infection and 149 new deaths on Sunday, Chinese health authority said Monday https://t.co/EGuELhyqFUpic.twitter.com/3hIxKmG2St