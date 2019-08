Κυβερνητική κρίση στην Ιταλία: Πρόωρες εκλογές ζήτησε ο Σαλβίνι

Η κυβέρνηση συμμαχίας ήδη τρέκλιζε από νωρίτερα χθες, όταν η Λέγκα χαρακτήρισε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών τη «μοναδική εναλλακτική» στον πολιτικό γάμο με το M5S.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες βράδυ, ο πρωθυπουργός Κόντε κατηγόρησε τον Σαλβίνι ότι κατασκεύασε την κυβερνητική κρίση και ότι αξιώνει να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές για να κεφαλαιοποιήσει το ότι οι δημοσκοπήσεις του δίνουν υψηλά ποσοστά, πάνω από το 30% των προθέσεων ψήφου.

