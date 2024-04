Μαλαισία: Ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στη διάρκεια άσκησης - Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο σοκ

Νεκρά είναι και τα δέκα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στα δύο ελικόπτερα σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Ένα βίντεο-σοκ κατέγραψε την τρομακτική σύγκρουση κοντά στη ναυτική βάση Λουμούτ της Μαλαισίας.

«Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος όλων των θυμάτων επί τόπου και οι σοροί τους εστάλησαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Πολεμικού Ναυτικού της Μαλαισίας για την ταυτοποίησή τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το TDLM.

??????? - At least 10 people killed after two military helicopters collided midair in Lumut, Malaysia. pic.twitter.com/3vt2Fhi435