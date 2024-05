Μεσανατολικό: Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς - Νετανιάχου: «Η πρότασή τους απέχει μακράν από τις βασικές απαιτήσεις μας»

Παράλληλα, το αιγυπτιακό μέσο Al-Qahera News που πρόσκειται στις υπηρεσίες πληροφοριών μετέδωσε ότι οι διαμεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ διεξάγουν συζητήσεις σήμερα στο Κάιρο με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς με στόχο μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι αντιπροσωπείες του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν τις συνομιλίες τους με την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία και την αντιπροσωπεία της Χαμάς» για να συζητήσουν για την κατάπαυση του πυρός, μετέδωσε το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο "υψηλόβαθμο αξιωματούχο" ο οποίος δεν έκανε καμία αναφορά στην παρουσία ισραηλινής αντιπροσωπείας.

Νετανιάχου: «Η πρόταση της Χαμάς για εκεχειρία απέχει μακράν από τις βασικές απαιτήσεις μας»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι η τελευταία πρόταση εκεχειρίας που έκανε η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς απέχει μακράν από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ, και πρόσθεσε ότι η στρατιωτική πίεση συνεχίζει να είναι αναγκαία για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έθεσαν νωρίτερα υπό τον έλεγχό τους την παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης της Ράφα μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, μια εξέλιξη την οποία ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ως «ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την καταστροφή των εναπομεινάντων στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς».

Ο υπουργός Άμυνας προειδοποιεί ότι χωρίς πρόοδο στο θέμα των ομήρων, η επιχείρηση στη Γάζα «θα ενταθεί

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της χώρας, καθώς προειδοποίησε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να «εντείνει» τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς «σε όλη τη Λωρίδα» της Γάζας, εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στο παλαιστινιακό έδαφος.

«Είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε για να φέρουμε πίσω τους ομήρους, όμως αν δεν έχουμε άλλη επιλογή, θα εντείνουμε την επιχείρηση σε όλη τη Λωρίδα – στον νότο, στο κέντρο και στον βορρά», δήλωσε ο Γιοάβ Γκάλαντ εν μέσω των διαπραγματεύσεων στο Κάιρο, όπου το Ισραήλ έστειλε αντιπροσωπεία έπειτα από εβδομάδες άκαρπων συνομιλιών.

Η συμφωνία πρέπει να αφορά κυρίως την ανταλλαγή Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ με ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από παλαιστινιακά ένοπλα κινήματα μετά την επίθεση που πραγματοποίησε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει την επιχείρησή του στην πόλη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας μέχρι να καταστραφούν οι δυνάμεις της Χαμάς στην περιοχή ή το ισλαμιστικό κίνημα παραδώσει έναν από τους Ισραηλινούς ομήρους που συνεχίζει να κρατά, πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.

«Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιστεί έως ότου εξοντώσουμε τη Χαμάς στην περιοχή της Ράφα και σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας ή μέχρι να επιστρέψει ο πρώτος όμηρος», δήλωσε ο Γιοάβ Γκάλαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ομάδα Ισραηλινών αξιωματούχων στο Κάιρο για διαπραγματεύσεις

Μια ομάδα Ισραηλινών αξιωματούχων ταξίδεψε στο Κάιρο για να εκτιμήσει εάν η Χαμάς μπορεί να πεισθεί να προχωρήσει σε αλλαγές στην τελευταία της πρόταση για εκεχειρία, δήλωσε νωρίτερα ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, επαναλαμβάνοντας πως η νυν πρόταση δεν είναι αποδεκτή από το Ισραήλ.

«Αυτή η αποστολή αποτελείται από μέσης βαθμίδας αντιπροσώπους. Εάν υπάρξει ενδεχομένως μια αξιόπιστη συμφωνία, τα κύρια στελέχη θα ηγηθούν της αποστολής», είπε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στα υψηλόβαθμα στελέχη από τις υπηρεσίες πληροφοριών Μοσάντ και Σιν Μπετ, που είναι επικεφαλής της ισραηλινής πλευράς.

Η επίσκεψη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί ώρες αφότου ισραηλινά άρματα μάχης πήραν τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφας, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας.

Η τοπική αρχή που διαχειρίζεται τη διέλευση έκανε γνωστό πως το σημείο έχει κλείσει, εξαιτίας της παρουσίας ισραηλινών αρμάτων μάχης και αυτοκινούμενων πυροβόλων έχουν αναπτυχθεί εκεί. Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς επιβεβαίωσαν ότι η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει ανασταλεί.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της εφόδου των ισραηλινών αρμάτων μάχης:

Στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιχειρήσεις αναζήτησης μαχητών της Χαμάς, αλλά και ελέγχου της περιοχής το πρωί, μετά από την πραγματοποίηση μιας χερσαίας και μιας αεροπορικής επιχείρησης σε τμήμα στα ανατολικά της Ράφας το βράδυ της Δευτέρας, εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών στο εξωτερικό για την επίτευξη μιας νέας εκεχειρίας.

Η Αρχή Διάβασης της Γάζας ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, ότι η κατάληψη από το Ισραήλ ήταν μία πράξη «θανατικής καταδίκης» για τους κατοίκους της Γάζας, κυρίως, για τους άρρωστους και για τους τραυματίες.

Στην διάρκεια του επτάμηνου πολέμου, η Ράφα, η μόνη διάβαση που δεν ελέγχονταν από το Ισραήλ, αποτελούσε την μοναδική δίοδο ζωής προς τον έξω κόσμο, για τα 2,3 εκατομμύρια των Παλαιστινίων της Γάζας, επιτρέποντας την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στο εσωτερικό, αλλά και την μεταφορά ασθενών εκτός της Γάζας, υπό συνθήκες ουσιαστικών ελλείψεων υγειονομικού υλικού, αλλά και σοβαρών καταστροφών στις υποδομές υγείας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μία περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση στην Ράφα θα έχει ως στόχο τους μαχητές της Χαμάς, αλλά και την καταστροφή των υποδομών της.

Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στη Ράφα

Ισραηλινά αεριωθούμενα βομβαρδίζουν το ανατολικό τμήμα της Ράφας, της πόλης της νότιας Γάζας, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο έχουν βρει καταφύγιο.

Το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News TV μετέδωσε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για να περιοριστεί η κλιμάκωση μεταξύ των δύο πλευρών και ανέφερε πως Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επιχείρηση στη Ράφα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου λέει πως η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί για να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι η αποφασιστικότητα που επέδειξε το Ισραήλ να κινηθεί εναντίον της Ράφας ώθησε τη Χαμάς να δώσει βιαστικά την τελευταία της πρόταση.

#Israele#attack#Palestinian#Rafa#now#news#Gaza#war#videos

IDF Confirms Rafah Offensive Has Begun, videos:

1-2. A heavy artillery attack has commenced in eastern Rafah.

3. How Gaza looks.

4. Palestinians tried to get aid and fell down. pic.twitter.com/D13D1HyZfa