Μετεωρολόγος του CBS έχασε τις αισθήσεις της στον αέρα και κατέρρευσε - BINTEO

Οι δύο παρουσιάστριες, στην αρχή, δεν αντιλήφθηκαν ότι είχε λιποθυμήσει αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έσπευσαν να τη βοηθήσουν ενώ έκαναν διαφημίσεις.

Ο αντιπρόεδρος του CBS και διευθυντής ειδήσεων Mike Dello Stritto είπε στο TMZ: «Η συνάδελφός μας Alissa Carlson αρρώστησε κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων στις 7 π.μ. σήμερα το πρωί. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της που ανέλαβαν άμεσα δράση για να βοηθήσουν την Alissa και να καλέσουν το 911. Η Alissa νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι θα γνωρίζουμε περισσότερα σύντομα. Προσευχόμαστε για εκείνη ώστε να γίνει πολύ καλύτερα σύντομα».

We are on @kcalnews right now on Channel 9 and streaming on CBS News Los Angeles! Join us! ?????? pic.twitter.com/aGJPQSwic6