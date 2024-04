Ντουμπάι: Πώς φαίνονται οι πλημμύρες από το διάστημα - Δορυφόρος κατέγραψε το πριν και το μετά

Τι κατέγραψε ο δορυφόρος Landsat 9

Ο δορυφόρος Landsat 9 πέρασε πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή (19/4) και κατέγραψε εικόνες από τις μεγάλες πλημμύρες, σε λιγότερο από δύο ημέρες αφότου υποχώρησε η βροχή.

Ο δορυφόρος λειτουργεί από τη NASA και το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών και συλλέγει λεπτομερείς εικόνες της επιφάνειας της Γης.

Στις φωτογραφίες από τον δορυφόρο, διακρίνεται το έντονο μπλε όπου απεικονίζονται τα νερά που παραμένουν από τις πλημμύρες, σε αντίθεση με το τυπικά ξηρό έδαφος της περιοχής (καστανό ή ανοιχτό καφέ).

Εικόνα από τον δορυφόρο πριν τις πλημμύρες

Εικόνα από τον δορυφόρο μετά τις πλημμύρες

Σημαντικές πλημμύρες κατέγραψε ο δορυφόρος και στο Άμπου Ντάμπι. Ρηχά σώματα νερού φαίνονται με ανοιχτό μπλε ενώ τα μεγαλύτερα και βαθύτερα σημεία με νερό που παραμένουν πλημμυρισμένα διακρίνονται σε χρώμα σκούρο μπλε.

Από τις δορυφορικές εικόνες φαίνεται το χάος που άφησαν πίσω τους οι ισχυρές βροχοπτώσεις, αν και δεν αποτυπώνεται στο 100% η έκταση των πλημμυρών στη χώρα.

In the United Arab Emirates, a storm system brought more than a year’s worth of rain to some cities earlier this week.

These #Landsat images show flooding around Abu Dhabi before and after the storms with enhanced color to show water in blue. https://t.co/y7OqLmrcH5pic.twitter.com/4kHEz0eULX