Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποβαθμίζει το ισραηλινό πλήγμα στην Ισφαχάν

«Δεν έχει αποδειχθεί σε εμάς ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών και του Ισραήλ», δήλωσε ο Αμπντολαχιάν, προσθέτοντας ότι το Ιράν διερευνά το ζήτημα αλλά ότι οι αναφορές μέσων ενημέρωσης δεν είναι ακριβείς, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Τεχεράνης.

Speaking to NBC News, Hossein Amir-Abdollahian plays down the suggestion of an airstrike in Iran.

The Iranian politician says drones found in Isfahan were "like toys our children play with"

