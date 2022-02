Ο Λάιονελ Ρίτσι ακυρώνει την ευρωπαϊκή περιοδεία του λόγω της Covid-19

«Καθώς η Covid και οι παραλλαγές της συνεχίζουν να επηρεάζουν τον κόσμο, αποφάσισα να αναβάλω την ευρωπαϊκή περιοδεία μου αυτό το καλοκαίρι. Το σημαντικότερο πράγμα για εμένα είναι η υγεία των θαυμαστών μου, του συγκροτήματος και του συνεργείου», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο 72χρονος ερμηνευτής επιτυχιών, όπως το "Hello" και το "Dancing on the Ceiling".