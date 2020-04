Ολονύχτιες μαραθώνιες συζητήσεις στο Eurogroup, με διακοπές και πυρετώδεις διμερείς επαφές

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Για «μαραθώνιες συζητήσεις» στην τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, οι οποίες «ενδεχομένως να τραβήξουν καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας», έκανε λόγο νωρίτερα και ο Υπουργός Οικονομικών της Μάλτας Έντουαρντ Σικλούνα.

O Yπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι οι συζητήσεις απαιτούνται για να αποφασιστεί «ένα έκτακτο ευρωπαϊκό οικονομικό πλάνο με τέσσερα σκέλη για τη στήριξη των Ευρωπαίων εργαζόμενων και των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID19, αλλά και να στρωθεί ο δρόμος για την βιώσιμη ανάκαμψη».

Πηγή του περιβάλλοντος Σεντένο σχολίασε ότι ναι μεν είναι τεχνικά να φτάσουν ως το πρωί οι συζητήσεις, αλλά «αυτή τη στιγμή, αυτό δεν αποτελεί το κεντρικό σενάριο εργασίας».

Σημειώνεται ότι η τηλεδιάσκεψη διεκόπη στις 19:00 και είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει εκ νέου στις 20:00. Ωστόσο η διακοπή παρατάθηκε έως 23:00 (ώρα Βρυξελλών), δηλαδή τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα.

Further work is needed. Meeting to restart at 21h brussels time. https://t.co/4NCfTrGX54