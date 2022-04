Οργισμένη αντίδραση από τη Ζαχάροβα: «Το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε χάρη στη βοήθεια της Ρωσίας...»

Στην εν λόγω ανάρτηση, η Ζαχάροβα αφήνει αιχμές ότι οι απελάσεις συνδέονται με την επίσκεψη της υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ, στη χώρα μας, ενώ συνδέει την 6η Απριλίου, ημερομηνία επίσκεψης της Νούλαντ, με την επίθεση των ναζί στην Ελλάδα, την ίδια ημερομηνία το 1941, και αναρωτιέται αν πρόκειται για σύμπτωση ή για έναν «διαβολικά ακριβή υπολογισμό». «Αν η Νούλαντ εμφανιστεί κάπου, μην περιμένετε καλά πράγματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

The worst part is not about the euro-atlantic solidarity erasing the past.

The worst part is that this deprives people and nations of their future, independence and the right to make sovereign choices.

