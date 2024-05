Ουκρανία: Συνελήφθησαν αξιωματούχοι για σχέδιο δολοφονίας του Ζελένσκι

Πληροφορίες του BBC αναφέρουν πως αναζητούσαν πρόθυμους «εκτελεστές» μεταξύ των σωματοφυλάκων του Ζελένσκι, οι οποίοι θα μπορούσαν να τον πάρουν όμηρο και να τον σκοτώσουν.

Τις προηγούμενες μέρες, η Ρωσία έβαλε τον πρόεδρο της Ουκρανίας στη λίστα των καταζητούμενων προσώπων, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, όπως ανακοινώθηκε από τον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Ζελένσκι καταζητείται «με βάση ένα άρθρο του ποινικού κώδικα» αναφέρεται σε αυτό το λακωνικό κείμενο, που δεν διευκρινίζει τίποτα για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον Ουκρανό πρόεδρο.

Την επομένη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε καλέσει τον ουκρανικό στρατό να ανατρέψει τον Ζελένσκι.

Ο κατάλογος των καταζητούμενων από τις ρωσικές αρχές περιλαμβάνει πολλούς Ρώσους και ξένους, κυρίως Ουκρανούς.

??SBU says it foiled Russia's plot to assassinate Zelensky, 2 Ukrainian colonels detained.

The Security Service of Ukraine claimed that it had uncovered a network of Russia's FSB agents who were preparing the assassination of President Zelensky.https://t.co/x752ktbWKP