Πυρά Ερντογάν κατά ΝΑΤΟ - Ο στρατός του Ασαντ απέναντι στον τουρκικό - Κούρδοι: Συμφωνήσαμε για να προστατευθούν τα σύνορα

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ,Reuters, AFP

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από μια επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν είπε πως η Τουρκία θα εφαρμόσει τα σχέδιά της για την πόλη Μανμπίτζ της βόρειας Συρίας και θα εγκαταστήσει εκεί Άραβες.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης θετικό βήμα την κίνηση των ΗΠΑ να αποσύρουν περίπου 1.000 στρατιώτες από τη βόρεια Συρία.

Ο Τούρκος Πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά των διεθνών ΜΜΕ και στα όσα γράφουν για τη στρατιωτική επιχείρηση λέγοντας: “Αυτή είναι μία τακτική που ακολουθούν πάντα. Αυτή την τακτική ακολουθούν και τώρα, συνεχίζουν τις απάτες τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια. Δεν μας εκφοβίζουν”.

“Θα στηρίξετε τον σύμμαχο σας στο ΝΑΤΟ ή τους τρομοκράτες;” ανέφερε ο Ερνογάν και πρόσθεσε: “Θα σταθείτε στο πλευρό ενός από τους συμμάχους σας στο ΝΑΤΟ ή με τους τρομοκράτες; Φυσικά δεν απαντούν”.

Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος Ρώσος κοινοβουλευτικός δήλωσε σήμερα πως η Τουρκία δεν σχεδιάζει να καταλάβει συριακό έδαφος με τη βία και άρα δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για μια ανοικτή τουρκο-συριακή διαμάχη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο βουλευτής, ο Κονσταντίν Κοσάτσεφ, αναφέρει το ΑΜΠΕ, έκανε το σχόλιο αυτό μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα αποσύρουν τα εναπομείναντα στρατεύματά τους από τη βόρεια Συρία λόγω της επέκτασης της τουρκικής στρατιωτικής επίθεσης εκεί.

Η Ρωσία είναι στενός σύμμαχος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Μια διπλωματική ομάδα των ΗΠΑ που εργαζόταν σε σχέδια σταθεροποίησης στη βορειοανατολική Συρία έχει εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, μία ημέρα αφότου η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι αποσύρει 1.000 στρατιώτες από τη Συρία.

Ο αξιωματούχος είπε πως οι στρατιώτες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Συρία, αλλά έχουν ξεκινήσει οι πρώτες φάσεις της αποχώρησης, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες. Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν χθες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σχέδια για την αποχώρηση του μεγαλύτερου μέρους των στρατευμάτων από τη βόρεια Συρία μέσα στις ερχόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, συριακά κυβερνητικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν στην Αΐν Ίσα, στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην πρώτη γραμμή του εδάφους όπου οι τουρκικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επέμβαση από την περασμένη εβδομάδα.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν, όπως υποστήριξε, την είσοδο στην Αΐν Ίσα, όπου κάτοικοι καλωσορίζουν την άφιξη συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων.

Breaking :

The Syrian army has deployed to Tall Tamr in north-western Hasakah countryside to face the Turkish aggression. pic.twitter.com/kkrJbWiSlt