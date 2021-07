«Πύρινο μάτι» στον ωκεανό του Μεξικό: Πυρκαγιά από διαρροή αερίου σε υποβρύχιο αγωγό - Συγκλονιστικές εικόνες - ΒΙΝΤΕΟ

Η πυρκαγιά χρειάστηκε περισσότερες από πέντε ώρες για να κατασβεστεί πλήρως, σύμφωνα με την πετρελαϊκή εταιρεία.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε μέσα σε υποβρύχιο αγωγό που συνδέεται με μια πλατφόρμα στο κοίτασμα Κου Μαλουμπ Ζάαπ, το πιο σημαντικό της Pemex, ανέφεραν τέσσερις πηγές στο Reuters.

Το Κου Μαλουμπ Ζάαπ βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη νότια άκρη του Κόλπου του Μεξικού.

Η Pemex τόνισε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και πως η παραγωγή δεν επηρεάστηκε μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς περίπου στις 5:15 τα ξημερώματα, τοπική ώρα. Η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί πλήρως μέχρι τις 10:30 το πρωί.

The Gulf of Mexico is on fire. No, it’s not a kaiju rupture, an oil pipeline broke and exploded pic.twitter.com/mOeqHpabIg