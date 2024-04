Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν αποθήκη καυσίμων στο Σμολένσκ

Ο κυβερνήτης Βασίλι Ανόχιν δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι το drone χτύπησε ενεργειακή μονάδα στην περιοχή Κάρντιμ στις 02.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), πλήττοντας δεξαμενή καυσίμων και λιπαντικών.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, σύμφωνα με τον ίδιο.

Two power substations in Kaluga and Bryansk regions, as well as an oil refinery in Smolensk region, were damaged during the Ukrainian attacks

Here is the footage of the aftermath of the attacks. pic.twitter.com/nl1fQlZds4