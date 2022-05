Ρωσίας «Θα βρούμε άλλους αγοραστές, το εμπάργκο στο πετρέλαιο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ΕΕ» - Κίνα και Ινδία ήδη αγοράζουν

«Όπως είπε σωστά χθες, η Ρωσία θα βρει άλλους αγοραστές», σημείωσε, προσθέτοντας: «Είναι αξιοσημείωτο ότι τώρα αντιφάσκει με τη χθεσινή της δήλωση. Πολύ γρήγορη αλλαγή σκέψης που δείχνει ότι η ΕΕ δεν είναι σε καλή κατάσταση», έγραψε.

Μάλιστα παρέθεσε και το tweet της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν με το οποίο καλωσόριζε τη συμφωνία της ΕΕ για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι θα μειώσει κατά περίπου 90% τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ έως το τέλος του έτους και σύντομα θα επανέλθει στη μείωση του υπόλοιπου 10% που αφορά την προμήθεια μέσω αγωγού.

