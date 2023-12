Σεισμός στην Κίνα: 118 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες - Η στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος

Ο σεισμός, ισχύος 5,9 βαθμών κατά την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, κατάρρευση πολλών σπιτιών, ωθώντας κατοίκους να βγουν έντρομοι στους δρόμους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Footage of the 6.2 magnitude earthquake that occurred in China's Gansu province. pic.twitter.com/tuHXnu0Z7n

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρισκόταν στην περιοχή των συνόρων των επαρχιών Γκανσού και Τσινγκάι, κάπου 1.300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 105 και 13 νεκρούς, καθώς και 397 και 182 τραυματίες αντίστοιχα στις δυο επαρχίες.

Οι δεκαέξι από τους τραυματίες στην Γκανσού βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

#Update The death toll of the 6.2-magnitude earthquake in Northwest China's Gansu province has risen to 105. pic.twitter.com/Dd3wnyXU6Z