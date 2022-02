Σφίγγουν τον κλοιό στο Κίεβο οι Ρώσοι: Μάχη για το Τσερνόμπιλ -Εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι Ουκρανοί - LIVE εικόνα

Απόλυτος όλεθρος στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Οι στιγμές στο Κίεβο είναι δραματικές, με την Ουκρανία να μετατρέπει σε καταφύγια τους σταθμούς του μετρό, ενώ έχουν καταγραφεί επιθέσεις και νεκροί ακόμα και σε νοσοκομεία.

Οπως αναφέρει ο Guardian, η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν όταν ρωσική οβίδα έπληξε ένα νοσοκομείο στο Vuhledar, στην περιοχή του Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία. Στους τραυματίες περιλαμβάνονται έξι γιατροί.

Την ίδια ώρα, τα διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν πως πρωταρχικός στόχος του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, έτσι ώστε να συλλάβει και να «αποκαθηλώσει» τον πρόερο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάχες στο Τσερνόμπιλ

Tην ίδια ώρα, ρωσικά στρατεύματα από την πλευρά της Λευκορωσίας εισήλθαν σε μια περιοχή κοντά στο πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, όπως έγινε γνωστό από έναν σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, καθώς συνεχίζονται οι μάχες στη χώρα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Από την πλευρά του, το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στον χώρο αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, επικαλούμενο τον σύμβουλο του υπουργού Εσωτερικών Αντόν Γκερατσένκο.

Russian forces are trying to seize the Chernobyl nuclear plant, the site of the world’s worst nuclear accident, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says https://t.co/PkXAgymzUW via AP — Bloomberg (@business) February 24, 2022

«Τα στρατεύματα των εισβολέων εισχώρησαν από τη Λευκορωσία στη ζώνη του εργοστασίου του Τσερνόμπιλ. Τα μέλη της Εθνοφρουράς που προσταεύουν τον χώρο αποθήκευσης προβάλλουν πεισματικά αντίσταση», έγραψε στο Telegram.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας του Κιέβου δήλωσε ότι 4 σταθμοί του μετρό θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια για τις αεροπορικές επιδρομές, ενώ η ουκρανική ηγεσία στην περιοχή του Ντονέτσκ ανέφερε πως ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα νοσοκομείο εκεί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι.

«Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής προσπαθούν να καταλάβουν το [πυρηνικό εργοστάσιο] του Τσερνόμπιλ. Οι υπερασπιστές μας θυσιάζουν τις ζωές τους για να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 1986», έγραψε ο Ζελένσκι, ενώ συμπλήρωσε: «Πρόκειται για κήρυξη πολέμου εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης».

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Zelenskyy confirming fighting at Chernobyl. https://t.co/PnqZnPhFIy — Richard Engel (@RichardEngel) February 24, 2022

Ενδεικτικό το βίντεο με την κατάληψη αεροδρομίου από αερομεταφερόμενη μονάδα του στρατού της Ρωσίας, ενώ στις φλόγες έχει παραδοθεί και το κτήριο της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022

Interior ministry of Ukraine reports that Russia has seized control of Antonov International Airport in Hostomel after a large air assault operation with Mi-8 helicopters. The town is only 23km from Kyiv.#Ukraine#Russia [Knish] pic.twitter.com/Lrw37MX9bu — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 24, 2022

Δείτε LIVE εικόνα:

Σύμφωνα με το Reuters, από την πλευρά της Ουκρανίας έκαναν γνωστό ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει 203 επιθέσεις από την αρχή της ημέρας, με τις μάχες να διεξάγονται σε ολόκληρη σχεδόν την επικράτεια.

MORE: Russian troops have taken Antonov airport, situated just 25km outside Kyiv. Airborne troops were filmed on the ground patrolling the perimeter of the airport after having seized the airport pic.twitter.com/4f09JRj3af — Srbija Evropa (@srbija_eu) February 24, 2022

Σε ενημέρωση του ουκρανικού ΥΠΕΞ αναφέρεται ότι ρωσικό ελικόπτερο K-52 και τρία ελικόπτερα κοντά στο Gostomel καταρρίφθηκαν στην περιοχή του Κιέβου.

Ζελένσκι σε Αυστριακό Καγκελάριο: «Δεν ξέρω πόσο θα ζω ακόμα»

«Δεν ξέρω πόσο θα ζω ακόμα» είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αυστριακό Καγκελάριο, Καρλ Νεχάμε.

«Χτυπήθηκε» τουρκικό πλοίο από οβίδα έξω από την Οδησσό

Ένα τουρκικό εμπορικό πλοίο έχει χτυπηθεί από οβίδα έξω από το λιμάνι της Οδησσού, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

????#BREAKING Civil cargo ship YASA JUPITER belonging to Turkish company Yasa Denizcilik was hit off the coast of Odessa. The ship is reportedly heading towards the Romanian coast at full speed;#Ukraine#Russia#UkraineRussie#UkraineConflict#RussiaUkraineCrisis#worldwar3pic.twitter.com/eNLDkfQj0u — New News EU (@Newnews_eu) February 24, 2022

Άμαχοι εγκαταλείπουν το Κίεβο - Καταφύγια έγιναν οι σταθμοί του Μετρό

Οι σταθμοί του Μετρό κατακλύζονται από πολίτες, παρά το κάλεσμα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να μείνουν στα σπίτια τους.

Στο Κίεβο επικρατεί πανικός από νωρίς το πρωί με τους αμάχους να σπεύδουν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στους κεντρικούς δρόμους επικράτησε μποτιλιάρισμα με τους πολίτες να σπεύδουν να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ουρές σχηματίστηκαν στα ΑΤΜ και οι καταστηματάρχες άδειασαν τα ράφια των παντοπωλείων, όπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ.

Τρομοκρατημένοι πολίτες πήραν κάποια από τα υπάρχοντά τους και ξεχύθηκαν στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων του Κιέβου. «Ας το κάνουμε αυτό χωρίς χάος. Ηρεμήστε» φώναζε ένας οδηγός λεωφορείου που κατευθυνόταν προς την πόλη Lviv.

"Please take me on the bus, all the other Buses aren't going anywhere, please take me" and elderly woman begs a Kyiv bus driver to take her as the bus station and routes closed Video by Oliya Scootercaster (https://t.co/KCfJ0kwvkq)#UkraineCrisis#Ukraine#UkraineRussiaCrisispic.twitter.com/yb0z62jCME — Scootercaster (@ScooterCasterNY) February 24, 2022

Δείτε τον χάρτη που δημοσιεύουν οι New York Times όσoν αφορά τις κινήσεις των Ρώσων