Στο Διαδίκτυο, μουσεία ευχαριστούν το μαχόμενο ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό που είναι στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, πολλά μουσεία χαιρετίζουν την προσπάθειά τους ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έργα από τις συλλογές τους με θέματα που σχετίζονται με αυτό το λειτούργημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εκστρατεία -υπό το hashtag #MuseumsThankHeroes- οργανώθηκε από τις Mara Kurlandsky και Adrienne Poon του National Museum of Women in the Arts της Ουάσινγκτον. Την 1η Απριλίου, το μουσείο ανέβασε στο Twitter τη φωτογραφία «Nurses Working, Novartis - China» την οποία τράβηξε το 2012 η Mary Ellen Mark. Τη συνόδευσε με τη λεζάντα «"Ευχαριστώ" σε όλους τους επαγγελματίες ιατρο-νοσηλευτές και το προσωπικό της πρώτης γραμμής που δουλεύουν 24 ώρες επτά μέρες την εβδομάδα για να μας έχουν υγιείς και ασφαλείς σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Ακολούθησε το Whitney Museum με το έργο του 1900 του Edward Hopper «Study of a Nurse and Child Walking in the Park», προσθέτοντας: «Σήμερα, συμπαρατασσόμαστε με την κοινότητα των μουσείων για να ευχαριστήσουμε τους επαγγελματίες ιατρο-νοσηλευτές, τους φροντιστές, τους εργαζόμενους στη συντήρηση των νοσοκομείων και όλους που είναι στην πρώτη γραμμή της κρίσης του COVID-19».