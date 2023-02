Συγκλονιστικό βίντεο από Συρία: 7χρονη προστατεύει το κεφάλι του αδερφού της κάτω από τα συντρίμμια

Το κοριτσάκι μάλιστα ακούγεται να λέει στους διασώστες, μόλις τους εντοπίζουν: «Δεν θέλω παιχνίδια, θέλω να μας βγάλετε από εδώ».

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Mohamad Safa, μοιράστηκε τη φωτογραφία στο Twitter και ανέφερε ότι τα δύο αδέρφια έμειναν κάτω από τα ερείπια για 17 ώρες, καταφέρνοντας να βγουν σώα και αβλαβή.

«Το 7χρονο κοριτσάκι που κράτησε το χέρι της στο κεφάλι του μικρού της αδερφού για να τον προστατεύσει ενώ ήταν κάτω από τα ερείπια για 17 ώρες, τα κατάφερε με ασφάλεια. Δεν βλέπω κανέναν να το μοιράζεται. Αν ήταν νεκρή θα το μοιράζονταν όλοι! Μοιραστείτε τη θετικότητα…» έγραψε χαρακτηριστικά.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity... pic.twitter.com/J2sU5A5uvO